「巨人−阪神」（２４日、東京ドーム）先発した阪神・才木浩人投手が５勝目の権利を持って降板した。五回までわずか２安打の好投。１５０キロ台の直球とフォークのコンビネーションで巨人打線を圧倒していった。４点リードの六回は無死満塁のピンチを犠飛の１点のみで食い止めた。５点リードの七回は１死二塁で吉川に右越え２ランを浴び、藤川監督が交代を告げた。６回１／３を６安打６奪三振３失点で降板。右腕は悔しさを