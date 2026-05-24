◇Bリーグファイナル第2戦長崎66―60琉球（2026年5月24日横浜アリーナ）2戦先勝方式の第2戦が行われ、1敗の長崎（西地区1位）が1勝の琉球（ワイルドカード）を66―60で下し、優勝の行方は26日の最終第3戦にもつれた。長崎は初のチャンピオンシップ挑戦での初制覇、琉球は3季ぶり2度目の頂点を狙う。長崎は第1Qにイ・ヒョンジュンの3点シュートなどで波に乗った。第3Qの35―31の場面では、馬場雄大がスチールからレイ