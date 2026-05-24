タレントのマツコ・デラックスが２４日放送のＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」に出演。首の手術のため入院中に「一番ひどいメール送ってきた」人気芸人を名指しした。首の手術のため入院していたマツコがこの日の収録から同番組に復帰。進行役の平成ノブシコブシ・吉村崇が「今、あの日本の声優さんが世界で大フィーバーを巻き起こしている…」といつも通りに番組を進めようとすると、マツコが「おかえりとかねえのか！こんなに