俳優の木村文乃さん（38）が、第2子誕生を報告しました。【映像】木村文乃、赤ちゃんの人形を持つ“子どもの手”木村さんは24日、インスタグラムで「きょうのごはんでした。チビうさごはんもほぼ同じ。ぶたじゃが 焼きサケ キャベ千サラダ、トマト ほうれん草のおひたしめかぶ お豆腐とわかめのおみそ汁 雑穀米ごはん この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」と、手料理と共に赤ちゃ