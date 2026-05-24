■競馬・GIオークス（24日、東京競馬場）【写真を見る】史上初！22歳今村聖奈騎手が、女性によるクラシック初制覇【競馬・オークス】3歳牝馬3冠レースの一つ、オークス（GI、芝2400m）が東京競馬場で行われて、5番人気の今村聖奈騎手（22）のジュウリョクピエロ（牝3）がクラシック初制覇、今村騎手は初のGIレース騎乗で初優勝、史上初となる女性騎手のGI制覇となった。ジュウリョクピエロは中盤まで後方でレース展開を伺っていた