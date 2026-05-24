俳優の池内博之が23日にInstagramを更新。ドラマ『GTO』（1998年）で共演したキャストとのゴルフを報告した。【写真】エモすぎる『GTO』メンバーの集合ショット池内が「みんな、うますぎ楽しい時間をありがとう」と投稿したのはゴルフ場で撮影されたオフショット。写真には、池内が1998年放送の反町隆史主演のドラマ『GTO』で共演した小栗旬、窪塚洋介と笑顔で並ぶ様子が収められている。投稿の中でも「熱いメンバー」と称