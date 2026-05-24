◆ラグビーＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準々決勝東京ベイ２６―３ＢＬ東京（２４日、秩父宮）準々決勝第２試合は、レギュラーシーズン３位の東京ベイが、同６位のＢＬ東京に２６―３で勝利。埼玉と戦う準決勝（３１日、秩父宮）進出を決めた。敗れたＢＬ東京は、３連覇を逃した。先制はＢＬ東京。前半４分、ＦＢ松永拓朗が約２０メートルのＰＧを沈めて３―０。東京ベイは同１５分、敵トライエリア前で