俳優の磯村勇斗が実行委員会代表を務める「第１回しずおか映画祭」の２日目が２４日、静岡県静岡市の静岡東宝会館で、しずおかキネマ組「好きだから、いなくなる。」の上映が行われた。しずおかキネマ組は、小学生が映画制作を学ぶ試み。映画「鬼の花嫁」などで知られる池田千尋監督が監督・脚本、森優作が主演を務める「好きだから、いなくなる。」を県内の沼津市、静岡市、浜松市で実施。小学生の参加者が演出部、撮影・照明