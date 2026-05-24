◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、単独首位で出たプロ２年目の入谷響（加賀電子）が、４バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算９アンダーで１年ぶり２勝目を飾った。第２日が降雨中止で３日間短縮競技となったため、優勝賞金は７５％の１３５０万円が加算される。優勝副賞として、トヨタ自動車「