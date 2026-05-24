◆陸上関東学生対校選手権最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）女子１部１６００メートルリレー決勝が行われ、早大が３分３９秒０１で優勝。３分３９秒１９の２位に青学大、３分４０秒６１の３位に日体大が入った。日体大で２走を走った青木アリエ（４年）は今大会、１００メートル、２００メートル、４００メートルにエントリー。本命の４００メートルでは３連覇を達成した。リレーも含めて４日間で全１０