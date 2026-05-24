◆陸上関東学生対校選手権最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子１部３０００メートル障害決勝が行われ、早大の佐々木哲（２年）が８分２４秒９６の大会新記録で優勝した。スタート直後から独走し、新宅雅也さん（日体大）が１９７７年にマークした大会記録（８分３５秒２）を４９年ぶりに更新。日本学生歴代３位の好記録となった。「去年は決勝を欠場してしまったので今年は早稲田大学に貢献したかった。記