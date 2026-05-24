◆パ・リーグ楽天８―５ロッテ（２４日・楽天モバイル最強）楽天が初回に奪った８点を守り切り、連敗を５で止めた。先発の藤井聖投手は大量援護を背に７回途中まで３失点で今季初白星を手にした。１点を先取された直後の１回裏に、打線が村林一輝内野手の２点適時打や平良竜哉内野手の６号３ランなど計８安打を集中し、初回では球団最多タイの８得点。その後は追加点を奪えなかったものの、リードを保ったまま終盤へ。４点差