ブリヂストンレディス最終日女子ゴルフの国内ツアー・ブリヂストンレディス最終日が24日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で行われた。2番パー5で桑木志帆（大和ハウス工業）がアルバトロスを達成。ギャラリーから喝采を浴びたこの場面、中継したU-NEXTの実況席にも衝撃が走っていた。首位と4打差の6位で出た桑木。491ヤードの2番パー5で驚くべきショットが飛び出した。ピンまで残り200ヤード、左ラフからの2打