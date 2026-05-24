◆大相撲▽夏場所千秋楽（２４日、両国国技館）幕下優勝決定戦で幕下・天空海（立浪）が、碇潟（伊勢ノ海）に敗れ、優勝を逃した。鋭い立ち合いをみせたが、相手が変化し、はたき込まれて頭から落ちた。口元に血が見える中「いやー動いてくるとは思わなかった。相手も自信があるかと思った。悔しいです」と苦笑した。ただ支度部屋では幕内・玉鷲（片男波）に「天空海、よく頑張った」とねぎらわれた。優勝決定トーナメント