◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京ドーム）巨人の吉川尚輝内野手が１号２ランを放った。「７番・二塁」で先発出場。１―６の７回１死二塁で先発・才木の１５１キロ直球を芯で捉えると、打球は右翼スタンドに飛び込んだ。打球速度は１６２キロ、飛距離は１２１メートルだった。吉川は昨秋に受けた両股関節手術から復帰し、４月２９日の広島戦からスタメン復帰。今季２１試合目で１号が飛び出した。