ロンドンで21日、「第71回アイヴァー・ノヴェロ賞」授賞式が開催され、シンガー・ソングライターのエルトン・ジョンやミュージシャンのトム・ヨーク、音楽プロデューサーでシンガー・ソングライターでもあるカルヴィン・ハリスらが表彰された。イギリスの作詞作曲の才能を称える同音楽賞の全14部門で16人のソングライターと作曲家が栄誉に輝いた。 【写真】在りし