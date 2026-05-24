スコティッシュカップ決勝で技あり弾スコットランド1部セルティックは現地時間5月23日に行われたスコティッシュカップ決勝で2部ダンファームリンと対戦し、3-1で勝利。2季ぶり43回目の優勝を決め、リーグとの二冠を達成した。日本代表FW前田大然は冷静なループシュートで先制点をマークして優勝に貢献した。前半18分だった。セルティックは自陣でボールを奪うと、ロングボールでカウンターを発動。最終ラインの背後に抜け出し