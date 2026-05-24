２０日、重慶市黔江区の高坪棚田良質穀物・食用油モデル拠点。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶5月24日】中国重慶市黔江（けんこう）区の高坪棚田良質穀物・食用油モデル拠点は田植えの最盛期を迎え、農家の人たちが作業にいそしんでいる。武陵山地の標高800メートル余りの山間部に位置し、中核エリアの面積は2200ムー（約1.5平方キロ）。古くから「千の丘の田」「文化財級の棚田」と呼ばれてきた。地元