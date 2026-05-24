◇NTT ジャパンラグビー リーグワン 2025ー26 プレーオフトーナメント準々決勝 東京ベイ26-3BL東京（24日、秩父宮ラグビー場）ラグビーリーグワンのプレーオフ(PO)トーナメント準々決勝が行われ、クボタスピアーズ船橋・東京ベイ(東京ベイ)が東芝ブレイブルーパス東京(BL東京)に勝利しました。レギュラーシーズン3位だった東京ベイは2連覇中のBL東京（レギュラーシーズン6位）と対戦。ペナルティーゴールで先制を許した東京ベイは