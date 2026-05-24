◇第87回オークス芝2400メートル（2026年5月24日東京競馬場）1着賞金1億5000万円を懸けて3歳牝馬18頭が覇を競った「オークス」はジュウリョクピエロが優勝。JRA女性騎手としてクラシック初騎乗した今村聖奈騎手（22）が、JRA女性騎手としてG1初制覇する偉業を成し遂げた。道中後方を追走したジュウリョクピエロは最後の直線で馬群を縫うように進出。ルメール騎乗のドリームコアを首差捉えて栄冠を掴んだ。歴史的快挙に