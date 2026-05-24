◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（24日、東京ドーム）阪神の先発マウンドにあがった才木浩人投手。7回途中3失点での降板となりました。初回から二者連続で空振り三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がり。2回には先頭・ダルベック選手にサードの横を抜けるヒットとされるも、1年ぶりのレフト守備についている森下翔太選手の好プレーにも助けられ、走塁死で1アウトとします。その後も後続を打ち取り、無失点。その後も要所を抑え、無