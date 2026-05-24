江戸川ボートの6日間開催「秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯」が25日に開幕。24日は前検日作業が行われた。A1級の石倉洋行（46＝福岡）が、前検日のスタート特訓で抜群の感触を得た。コンビを組む17号機は、前節のG2で鳥居塚孝博が上々の動きを見せていた。今シリーズは新エンジン2節目となるが、石倉は特訓後に「他の選手との比較は分からないけど、全体的に感触は良かった」とニッコリ。もらった状態で乗って「