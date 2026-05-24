歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が24日、自身のインスタグラムを更新。女性に加工された写真を披露し、注目を集めている。「勸玄から、パパを女の人にしたよ。と、、」「え？」とつづり、息子から女性に加工された証明写真風の写真を公開した。黒髪ロングで耳にはピアスが光っており、スーツのようなコーデを着こなす一枚となっている。フォロワーからは「いい女」「どことなく麻央ママだね」「美しすぎます」「めっちゃ