「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（２４日、横浜スタジアム）シーズン途中での引退を表明したＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手が、七回２死、代打で登場。大歓声に包まれながら打席に立った。結果は、カウント０−２から奥川の１５２キロ直球を空振り三振。豪快なスイングを記憶に刻みつけた。スタンドからは万雷の「ビシエド」コール。屁とメットを取り、３６０度に頭を下げ、その後ヘルメットを頭上に掲げて声援に応えた。