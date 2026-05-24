迷子犬にしてはいけない絶対NG行為 迷子犬を見つけると、「一刻も早く助けてあげなければ！」「今すぐに保護してあげなければ！」と、焦る気持ちになってしまうものですよね。 しかし、その善意による行動が、かえって迷子犬の不安な気持ちを強めてしまったり、恐怖心を与えてしまったりすることがあります。 迷子犬は飼い主と離れてしまったことで不安な気持ちでいっぱいになっています。慣れない環境におかれてし