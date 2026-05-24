きのう（23日）、香川県三豊市で女性が溝に転落し、けさ（24日）死亡が確認されました。 【写真を見る】88歳の女性が溝に転落し死亡【香川・三豊市】 死亡したのは、三豊市豊中町の88歳の女性です。 警察によりますと、きのう午後5時50分ごろ、三豊市豊中町笠田竹田で女性が溝に転落しました。きょう午前8時前、死亡が確認されたということです。警察は、転落した原因などを調べています。