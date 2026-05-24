大相撲夏場所千秋楽。石川県穴水町出身、幕下付出で追手風部屋からデビューをし6勝1敗の大森が、幕下優勝決定戦に臨みました。6勝1敗で並ぶ7人の力士による幕下優勝決定戦は、トーナメント方式で行われました。大森は、碇潟との初戦を迎えました。立ち合いから左の上手を引いた大森ですが、肩越しで深すぎました。碇潟に右をしっかりと差された状態から吊り上げられ、大森は敗れました。デビューの場所で優勝はできませんでしたが