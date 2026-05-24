◇男子ゴルフツアー日本プロ選手権センコーグループ・カップ最終日（2026年5月24日滋賀県蒲生GC＝6991ヤード、パー72）首位タイから出た細野勇策（23＝三共グループ）が1イーグル、3バーディー、3ボギーの70で回り通算15アンダーで優勝した。ツアー初勝利を国内メジャー大会で飾り、5年シードを獲得した。左打ちの日本選手のツアー優勝は1991年ダイドードリンコ静岡オープンの羽川豊以来35年ぶり。