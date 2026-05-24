中国の習近平国家主席（タス＝共同）高市早苗首相、トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）今月14、15日に北京で行われた米中首脳会談で、中国の習近平国家主席が高市早苗首相を名指しして批判していたことが分かった。首相が進める防衛力強化に関し「新型軍国主義の復活だ」と指摘。これに対しトランプ米大統領は「首相は素晴らしい指導者だ」と擁護した。米側はこのやりとりを日本側に伝えた。複数の外交筋が24日明らかにした。