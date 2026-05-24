バスケットボールのりそなBリーグのシーズン王者を決めるプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）は24日、横浜アリーナで2戦先勝方式の決勝第2戦が行われ、初優勝を目指す長崎（西地区1位）が3季ぶりの王座を狙う琉球（ワイルドカード）に66―60で勝ち、1勝1敗とした。長崎は前半終了で31―29とリード。第3クオーターにエースのジョンソンの活躍と好守でリードを広げた。第4クオーターに差を詰められたが、逃げ切った。第3戦は