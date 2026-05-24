『女性芸人No1決定戦 THE W』で2024年、2025年と準優勝に輝く一方、私生活では'22年に第1子の長女を出産。しかし、自身は5歳と21歳のときに卵巣嚢腫で手術を経験し、卵子の数も少なく、妊娠の可能性はかなり低かったという。それでもキャリアと子どものどちらも諦めなかった彼女に、今までの道のりを聞いた。【写真】平成ギャルすぎる！21歳の時の紺野ぶるまさん出産の何倍もの痛みといわれている「卵巣嚢腫で5歳のときに右の卵巣