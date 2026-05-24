今村聖奈騎手日本中央競馬会（JRA）の3歳牝馬クラシックレース、第87回オークス＝優駿牝馬＝（G1）は24日、東京都府中市の東京競馬場の芝2400メートルで争われ、今村聖奈騎手（22）のジュウリョクピエロが優勝した。JRA女性ジョッキー初の、3歳クラシック制覇を遂げた。女性騎手のクラシック参戦も今回が初めてだった。滋賀県出身の今村騎手は2022年にデビューし、1年目に51勝を挙げて女性騎手のJRA年間最多勝記録を更新するな