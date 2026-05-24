兵庫県たつの市の住宅で母娘が殺害された事件で、県警が、事件に関与した疑いが強まったとして、無職男（４２）について殺人容疑で逮捕状を取ったことが、捜査関係者への取材でわかった。男は住宅近くに土地勘があるとみられる。男の所在がわかっておらず、県警は２４日、公開捜査に乗り出すことを決めた。殺害されたのは、この家に住むいずれも無職の田中澄恵さん（７４）と次女の千尋さん（５２）。県警によると、１９日午