タレントで作家の宮田愛萌（28）が24日、都内で初エッセー集「ないなら書けばいいじゃない！」の発売記念イベントを行った。別れ話の記憶、家族への思いなどを書き下ろした宮田は「エッセーって自分のことを書くじゃないですか。誰が読むの、誰が買うのと思っていました。取りあえず私の親友と親は読んでくれるかなと思いました」。2023年に小説集「きらきらし」で小説家デビュー。「物語を書いている方が、この先の展開、締める方