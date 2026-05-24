5月24日、東京競馬場で行われた牝馬クラシック第2戦・オークス（牝馬限定・G1・芝2400m）は、今村聖奈騎乗の5番人気、ジュウリョクピエロ（牝3・栗東・寺島良）が勝利して、JRA女性騎手として史上初のクラシック初騎乗Vを果たした。桜花賞5着で武豊騎乗の6番人気、アランカール（牝3・栗東・斉藤崇史）は、直線では外からジリジリと伸びては来たが8着入線に終わった。【オークス】史上初の快挙！今村聖奈がクラシック初騎乗V…