フリーアナウンサーの小林麻耶（４６）が２３日、自身の「Ｘ」を更新。歌手でタレントのあのがテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」を降板したことについて言及した。発端はタレント鈴木紗理奈をめぐるトラブル。１８日放送の同番組であのは「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれ「鈴木紗理奈」と回答。これが鈴木の耳に入り「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッ