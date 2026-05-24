2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。マネー部門の第3位は――。▼第1位｢一生懸命に働く日本人｣から貧しくなる…平日の昼からワインを飲む｢働かなくてもいい若者たち｣の正体▼第2位｢お金が貯まらない家の冷蔵庫｣には大抵これがある…プロが見た｢片付けで食費が月2､3万円浮く｣ムダなもの▼第3位そりゃお金が貯まるはずだわ…プロが｢なぜか貯まらない家｣の住人に勧めた"10分