ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３７）が２４日の日本ハム戦（みずほペイペイ）で今季６号の勝ち越し２ランを放った。同点の３回、無死一塁で打席に立つと相手先発・北山のカットボールを一発で仕留めた。打球は右中間テラス席に飛び込む勝ち越しの第６号２ラン。鷹の主砲の一撃に球場からは大歓声が沸き起こった。この日は王貞治球団会長（８６）の功績を次世代に伝える取り組みとして「ＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣ