個人事務所を設立した歌手BoAの変化したビジュアルが、視線を釘付けにしている。去る5月23日、BoAは自身のインスタグラムを更新している。【写真】BoAのイメチェン姿キャプションには、「ヨンジン…私、すごくワクワクしてる」というドラマ『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』の名台詞とともに、短い動画を公開した。公開された動画のなかのBoAは、撮影現場とみられる場所で、お茶目な動きを交えながら踊っていた。（写真＝BoA Ins