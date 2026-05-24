◆大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）が千秋楽恒例の協会あいさつに立った。今場所は横綱・豊昇龍、大の里、大関・安青錦、小結・高安と三役以上９人のうち５人が休場。東の花道から大関・霧島、関脇・熱海富士、小結・若隆景が入場し、西の花道からは関脇・琴勝峰が１人で入場。土俵には八角理事長と４人が横一列に並ぶ寂しい光景となった。協会あいさつは以下のと