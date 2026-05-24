◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１８節水戸１―３川崎（２４日・Ｋｓスタ）川崎が中大出身のルーキーＦＷ持山匡佑のハットトリックの活躍で水戸に３―１で快勝した。持山は後半開始から出場すると、０―０の後半１３分に左クロスをトラップし、左足で先制点。同３３分に右足ミドルシュートをゴール左へ突き刺すと、同４０分にも左足で３点目を決めた。その後、終了間際に水戸ＦＷパトリッキに１点を返されたが、川崎