◆大相撲夏場所千秋楽（２４日・両国国技館）西前頭１０枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）が、西前頭６枚目・藤青雲（藤島）に勝ち、４敗を守り、優勝決定戦進出の望みをつないだ。４敗力士での優勝決定戦は、３敗で首位に並ぶ大関・霧島（音羽山）、小結・若隆景（荒汐）の２人がそろって敗れた場合のみ行われる。