◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―０ヤクルト（２４日・横浜）ＮＰＢでの現役引退を決断したＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手（３７）が１―０の７回２死の場面で代打で登場。両軍ファンから拍手が送られる中、打席へと向かった。２ストライクから最後は１５２キロの直球で空振り三振に打ち取られ、現役の最終打席を終えた。四方から降り注ぐビシエドコールにヘルメットを取って頭を下げた助っ人。ベンチでは仲間たちと健闘を