ドラマ『白い巨塔』や『連続ドラマW フィクサー』など、数多くの代表作を持つ唐沢寿明さん（62歳）が、駆け出しのころに抱いていた“最終目標”は、街中で「あれ、あの人俳優じゃない？ 名前はわからないけど」と言われることだった!?新作映画『ミステリー・アリーナ』が公開中の唐沢さんが、スーツアクターだった過去、タンクトップ1枚で過ごした無名時代、そして今年、山口智子さんと立ち上げた「TEAM KARASAWA」への思いを