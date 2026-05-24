◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京ドーム）巨人のドラフト２位・田和廉投手が７回に２点を失った。１―４の７回から２番手で登板。まずは先頭・才木を遊ゴロに打ち取って１アウト。続くドラ１・立石には中前打を許したが、中野を１４９キロ直球で空振り三振に仕留めた。しかし森下に四球を与え２死一、二塁のピンチを招くと、佐藤の適時右前打で１点を失った。さらに、なおも２死一、三塁から大山に右越えの適時