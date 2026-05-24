芸能界で目覚ましい活躍を見せる「2世タレント」。中でも特に多い印象を受けるのが、俳優として活躍するケースだ。親から演技の才能や端正なルックスを受け継ぎ、若くして頭角を現す「2世俳優」は少なくない。そんな2世俳優のなかで、少し変わった経歴を持つ兄弟がいる。若手俳優の小日向星一（兄）と小日向春平（弟）だ。2人の父は、名バイプレイヤーとして数多くの作品に出演する小日向文世。現在も話題のドラマ『リボーン