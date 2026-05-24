◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）３歳牝馬１８頭立てで争われ、６番人気で武豊騎手が手綱を執ったアランカール（栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が、桜花賞５着から樫の女王の座を狙ったが、８着に敗れた。１６年に同じ２枠３番から勝ったシンハライトとの母子制覇を目指したが、クリフジ（１９４３年）＆ヤマイチ（５４年）、ダイナカール（８３年）＆エアグルーヴ（９６年