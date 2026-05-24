俳優の唐沢寿明（62）が24日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。妻で女優の山口智子（61）と結婚するまでの交際期間を明かす場面があった。MCの満島真之介は「結婚何歳の時でしたっけ」と質問し、唐沢は「32（歳）の時に結婚したから、もう30年くらい」と打ち明けた。「でもその前に7年付き合っているから」と交際期間についても言及。MCの「EXIT」兼近大樹は「じ