和歌山競輪のモーニング開催「日本ベンダーネット杯」（F2）は24日の2日目5〜7Rで準決勝戦が行われ、25日の最終日7Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。準決5Rは吉田夢希斗（21＝埼玉・127期）がライン4車を生かして突っ張り先行。同期の生野優翔に捲りを浴びたものの、何とか2着に粘った。「バックで踏み切れなくて。（生野は）はるか前にいたので、何とか追っかけて」同期に完敗でも決勝の切符をつかんだ。その決勝