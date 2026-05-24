お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が24日に公式YouTubeチャンネルを更新。自身が考案した、フジテレビ放送のお笑い賞レース「ツッコミ芸人No.1決定戦ツッコミスター」に寄せられた批判について言及した。ツッコミ芸人の能力を競う、新たな視点の賞レース。色や数字など、独特なお題が出ることが特徴となっている。出場者の選定、得点の判定などを粗品が一手に担い、X（旧ツイッター）トレンドで1位になるなど大きな話